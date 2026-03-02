モデルでタレントの貴島明日香が２日に自身のＳＮＳを更新。家族旅行でのオフショットを公開した。貴島はインスタグラムに「家族旅行で淡路島に叔母がプランニングしてくれましてとても充実したオフでした。」とつづると、浴衣を着た姿のオフショットや食べ物を映した写真をアップした。この投稿にファンからは「浴衣姿超絶可愛い」「家族旅行素敵です」「美しい」「淡路島の旅も楽しそうで、景色も良くてグルメ美味しそ