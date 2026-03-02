サイズアウトが早い子供服。ママ友から大量のお下がりをもらい、感謝の気持ちで「実家から送られてきた果物」をお裾分けした私。しかし、それがまさかの「お礼スパイラル」の引き金に……？ 友人が体験談を語ってくれました。 ママ友からの大量の「お下がり」に大感謝 小学生の息子の服は、すぐにサイズアウトしてしまいます。 そんなとき、近所のママ友Aさんから「よかったら使って」と、大量のお下がりをいただきました。