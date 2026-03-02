◆ＷＢＣ強化試合オリックス−日本（２日・京セラドーム大阪）オリックス・寺西は名前負けせず、持てる力を出し切った。侍ジャパンを相手に先発し、２回を完全投球。打者６人のうち、４人のメジャーリーガーを封じた。「緊張感もありましたが、すごい打者が並ぶ打線と対戦できて楽しかったし、持ち味は出せた」。年俸１４００万円の２年目右腕。大舞台で有言実行してみせた。初回、先頭の近藤を空振り三振。最も楽しみにして