全米ハーフマラソン選手権米国のロードレースでまさかの運営ミスが発生した。現地1日にアトランタで行われた全米ハーフマラソン選手権。女子でトップを快走していたジェス・マクレインが先導車などに誤誘導され、9位に転落。マクレインは自身のインスタグラムで心境をつづっている。米紙「ニューヨーク・ポスト」によると、昨年の東京世界陸上女子マラソンで8位に入った34歳のマクレインは、終盤までトップを快走していた。だ