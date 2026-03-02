◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）オリックス・九里亜蓮投手が３―０の５回から３番手で登板したが、１死から吉田に特大ソロを献上した。村上を二ゴロに打ち取った後、カウント１―１から内角へのカットボールを完璧に捉えられ、右翼席５階へと運ばれた。決して甘い球ではなく、厳しいコースに投げ込んだだけに、吉田の技術の高さが目立つ形となった。その後は佐藤を空振り三振、牧を三飛に仕留め