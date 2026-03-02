■強化試合 侍ジャパンーオリックス（2日、京セラドーム大阪）WBC初戦（台湾戦）まであと4日に迫った中、井端弘和監督（50）率いる侍ジャパンはオリックスと強化試合を行った。侍ジャパンの先発・菊池雄星（34）は4回、46球を投げて、被安打6、奪三振2、四死球0、失点3（自責2）だった。約8年ぶりの京セラでのマウンドとなった菊池は1回、オリックスの先頭打者・麦谷祐介（23）にカウント2-0からスライダーをレフト前へ弾き返され