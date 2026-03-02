小学館は2月28日、同社が提供する漫画アプリ「マンガワン」にて連載していた「常人仮面」について、「原作者の起用判断および確認体制に問題があった」として配信および単行本の出荷を停止したと発表した。 小学館によると、同作の原作者である一路一氏は、かつて同アプリで連載していた漫画家・山本章一氏の別名であり、山本氏は2020年に逮捕および略式起訴され罰金刑を受けていた。だが、マンガワン編集部は山本氏が起訴された