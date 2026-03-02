大垣競輪場の開設73周年記念G3「水都大垣杯」は3日目を終えた。準決勝一番の激戦区だった12Rで郡司、清水裕の間に割って入ったのが小松崎大地（43＝福島）。「単騎だし先手ラインを追いかける頭ではいました」南関勢を追っての4番手から最終ホームで福田との並走に。1センターで郡司が町田をブロックしたあおりを受けながらも、自力に転じた清水裕を目標に追い込み、ゴール前勝負に持ち込んだ。「上を見れば、きりがない