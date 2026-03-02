タイ国籍の少女を違法に働かせていた事件で男が起訴内容を否認です。【映像】連行される被告の様子細野正之被告（52）は、去年、都内の違法な個室マッサージ店で12歳だったタイ国籍の少女にわいせつな行為をさせた罪などに問われています。きょうの初公判で細野被告は「20歳と聞いていた」と起訴内容を否認しました。検察側は冒頭陳述で、「年齢を確認せず採用し、わいせつな行為をさせた」と指摘しました。弁護側は「少女