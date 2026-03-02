去年、海水温上昇による大量死などが問題となったカキ。歴史的な苦境に見舞われる中、生産者たちの思いがつまった“日本一美味しいカキ”を決める大会が開催されました。おととい、豊洲市場で開催されたのが日本一美味しいカキを決める「牡蠣−1グランプリ」！全国から66の生産者がエントリーし、“生食”や“加熱”など4つの部門で戦います。その会場で1人、緊張した面持ちの男性が…「毎年レベルも上がっていると思います。なん