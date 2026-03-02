東京都文京区の個室マッサージ店でタイ国籍の当時１２歳の少女にわいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反（淫行させる行為）などに問われた元同店経営者の男（５２）の初公判が２日、東京地裁（池上弘裁判官）であった。被告は罪状認否で「未成年とは知らなかった」と述べ、起訴事実を否認した。起訴状では、被告は昨年６月、同店従業員として雇った少女が１８歳未満であるにもかかわらず、年齢を確認せず、店内で客を相