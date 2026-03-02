◇強化試合オリックス―侍ジャパン（2026年3月2日京セラＤ）先発した2年目の寺西が圧巻の投球を見せた。初回の大谷には6球オール直球の力勝負で左飛。3者凡退で終えると2回には村上、佐藤からフォークで空振り三振を奪い、2回3奪三振の完全投球で田嶋につないだ。「マウンドに上がるまでは緊張感もありましたが、森（友哉）さんが真っすぐを中心に自分の良さを引き出してくれるリードをしてくれたことで、良いピッチング