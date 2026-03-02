2日、共産党の田村智子議員がイラン情勢について、幾度となく高市総理に質問を投げかけた。田村議員「総理！ 総理、総理に聞いてます」→国会紛糾の瞬間（実際の様子）田村議員は「2月28日、アメリカ・トランプ政権とイスラエルは、イランに対して大規模な軍事行動を開始しました。トランプ大統領は、イランの政権を“巨大なテロ組織”と決めつけ、イラン国民に対して『自分たちの政府を乗っ取れ』と体制転覆まで呼びかけてい