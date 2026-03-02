犬の『視力が低下』したときにみせるサイン5選 犬の視力は犬種や個体によって差があるものの、人間でいうところの視力0.3相当だといわれています。特に近距離が苦手で、ぼんやりとしか見えていない可能性が高いようです。その分、聴覚や嗅覚をフル活用し日常生活を送っています。 とはいえ、犬も視力が低下すると共通の行動や特徴があらわれます。愛犬のこのようなサインを確認したら、視力が低下しているのかもしれません。