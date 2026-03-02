韓国女子代表は現地３月２日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ初戦でイランと対戦。３−０で快勝した。この一戦で韓国期待の18歳逸材、ケイシー・フェアはベンチスタート。３点リードで迎えた81分に途中出場する。前線で積極的にパスを呼び込めば、CKから惜しいヘディングシュートを放つなど、限られたプレータイムでいくつかの見せ場を作った。 韓国のポータルサイト『NAVER』でも