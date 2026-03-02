俳優の木村拓哉さんは3月1日、自身のInstagramを更新。美男美女ショットを披露しました。【写真】木村拓哉の美男美女ショット「舞台挨拶をさせていただきました！」木村さんは「本日はこのメンバーで、舞台挨拶をさせていただきました！」とつづり、1枚の写真を投稿。都内で行われた映画『教場 Requiem』大ヒット記念舞台あいさつでの華やかな集合ショットです。共演者の齊藤京子さん、綱啓永さん、倉悠貴さんと4人で並んでいます