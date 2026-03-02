パトカーに白バイ、色鮮やかなスポーツカーも。 諫早市多良見町で1日に開かれた「TARAMI働く車モーターショー」 公共車両や特殊車両、工事車両など働く車83台が展示されました。 子どもたちは制服を着て運転士になりきったり、高所作業車に乗るなどし体験しながら学びます。 （参加した子ども） 「楽しかった」 主催したのは町の若手経営者らでつくる団体で、去年