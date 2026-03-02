放送作家の野々村友紀子氏（51）がお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演した。野々村氏はお笑いコンビ「2丁拳銃」の川谷修士の妻。相方の小堀裕之のクズっぷりに度々激怒していることを鬼越にいじられるとノリノリで応答。小堀への悪口でひとしきり盛り上がった所で鬼越が「息子さんは凄い優秀みたいですけどね」と振ると「凄いよ。中央大学法学部に推薦で」と、特待生入学だったことを明かした。続け