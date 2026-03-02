演歌歌手三丘翔太（32）が2日、横浜市開港記念会館でデビュー10周年コンサートを開いた。2016年（平28）1月のデビュー曲「星影の里」、最新曲「華のひと」など全23曲を熱唱した。恩師の作曲家水森英夫氏が歌手時代にヒットさせた「たった二年と二ヶ月で」や、「よこはま・たそがれ」「ブルーライト・ヨコハマ」など10歳から育った地元横浜にちなんだ歌も披露した。三丘は「3月2日の“ミッツーの日”に地元の横浜で開催できて、本当