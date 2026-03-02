大谷翔平選手が試合前練習を終え、観客にサインを求められ応じる場面があった。【映像】大谷翔平選手がサインをする様子2日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の強化試合で侍ジャパンはオリックスと対戦する。その試合前練習で大谷選手はキャッチボールを入念に行いベンチに戻る際、少年らの観客からサインを求められた。大谷選手は求めに応じサイン。この神対応に京セラドームが盛り上がる一方、様子を実況していた