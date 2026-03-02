アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、国会で野党側は「武力行使が認められるケースに該当しないのではないか」と認識をただしました。高市首相は「法的評価は差し控える」と述べるにとどめています。日本共産党田村委員長「武力行使が例外的に認められるのは、国連安保理決議がある場合と自衛権を行使する場合であって、今回のイラン攻撃はそのいずれにも該当しないですよ」高市首相「これが自衛のための措置なの