グラビアアイドル山田あい（22）が2日、インスタグラムを更新。水着姿の撮影風景を公開した。「オイリー肌」とつづり、グリーンの水着姿の振り向きショットを公開した。この投稿に「綺麗でテカテカで素敵だよ」「超カワイイ」「スタイル良い」などのコメントが寄せられている。山田は、所属事務所のホームページで「令和の超新生」「グラビア界に激震！Iカップの超新星」と紹介されている。スリーサイズはB90−W60−H90センチ。