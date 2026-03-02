小学館は２日、マンガワン編集部が男性漫画家の性加害を把握していながら、別のペンネームで新連載の原作者に起用していた問題で、問題点を検証する第三者委員会を設置すると発表した。第三者委の詳細に関しては追って報告される。社内調査を進める中で、新たに「星霜の心理士」について、原作者起用のプロセスと確認体制について調査が必要であることも判明したという。同社は「『堕天作戦』連載中止の際の事実関係、『常人