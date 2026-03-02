モデルの押切もえが、２日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｌａｔｅｌｙ３月ですね」のコメントとともに写真や動画を公開した。夫の涌井秀章投手が所属する中日のキャンプ地である沖縄を訪れ、チームのマスコット・ドアラと２ショットや、キレキレでダンスをしている動画をアップした。「ダンスの上達速度がエゲツない」とのコメントには「全然上達してなくて頑張りますね」と返答した。他にも「もえさんとても