◆ＷＢＣ強化試合オリックス−日本（２日・京セラドーム大阪）エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が先発し、初回いきなり３点を失い、４回６安打３失点で降板した。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）前最後の調整登板となったが、オリックス打線に初回４安打を集中された。２〜４回は無失点に抑え、４回６安打３失点（自責２）、２奪三振。４６球を投げ最速は１５６キロだった。京セラドームでの登板は、西武時代