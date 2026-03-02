◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）ヤクルトからポスティング制度を利用してホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（２６）が２日、オリックスとの強化試合に「４番・一塁」で先発出場。３点を追う５回先頭の第２打席は３番手右腕・九里から二ゴロだった。２回先頭の第１打席ではオリックス先発の寺西に対して空振り三振だった。１ボール２ストライクからの４球目、１４３キロのフォークにバッ