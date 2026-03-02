◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）オリックス・田嶋大樹投手が３点リードの３回から２番手で登板し、２回完全投球を見せた。３回、先頭の牧を右飛に封じると、続く源田を二ゴロ、坂本は左飛に料理。４回は先頭の近藤にゴロを打たせ、１死から大谷との対決を迎えた。初球からチェンジアップ、スライダー、ツーシーム、カーブと多彩な球を駆使。カウント２―２から最後は外角高めに１４３キロの“必