第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」#106トキ（郄石あかり）はリテラシーアシスタントとしてヘブン（トミー・バストウ）を支えるために、英語の勉強を続ける。ある日、ラン（蓮佛美沙子）にお茶会に招待されるトキ。外国人の妻であり英語も上手なランに、トキは英語の勉強のコツを教えてもらう。【朝ドラ「ばけばけ」ウラの見所】睡魔に襲われるおトキ、“おイセさんの呪い”はもしかして…家でも丈（杉田雷麟）や正木（