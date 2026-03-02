◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラＤ）菊池雄星は4回6安打3失点とホロ苦い凱旋登板となった。調整とはいえ、先発マウンドで初回4安打を浴びていきなりの3失点。メジャー侍として2538日ぶりの国内マウンドに凱旋したが、いきなり洗礼を浴びた。2回も中川に右前打を許したが、後続は断って無失点で切り抜けた。3回は三者凡退とようやく調子を上げてくると、4回は先頭の西野に遊ゴロ内野安打を許し