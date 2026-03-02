『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「タイ少女に性的サービス…初公判経営者は起訴内容を否認」についてお伝えします。◇母親に置き去りにされた日本で、当時12歳だったタイ国籍の少女。タイ国籍の少女（当時12歳）「性的マッサージをしていました。『いやだ、やりたくない』と思いました」少女が性的な接客をさせられていたという、都内のリラクセーション店。その経営者、細野正之被告（52）の初公判が2日