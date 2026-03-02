◇強化試合オリックス―侍ジャパン（2026年3月2日京セラＤ）今季初の本拠・京セラドームでオリックスナインがいきなり全開だ。初回、菊池から先頭の麦谷が左前打で出ると、1死から太田が右前打を放って一、三塁。続く4番杉本が1―0からの141キロスライダーを中前にはじき返して先制した。「久しぶりの京セラドームでしたし、たくさんのファンのみなさんの前で良いところを見せることができてうれしいです！」さらに森