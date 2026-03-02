日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！ そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「YOUたちイイ味出してんじゃ〜んSP」。うま味出まくりなYOUが大暴れする95分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？【動画】人生最高のうどん作りに挑戦！ダシ好き女子大生がたどり着いた究極の一杯＆難攻不落の激辛DEATHうどん挑戦空港で声をかけたのは、シアトル