１９５６年に日本人として初めての冬季オリンピックメダリストとなった猪谷千春さんが群馬県前橋市内の中学校で講演を行い、目標へ向かって努力する大切さを伝えました。 この講演会は生徒に夢や希望を持ってもらおうと、前橋市の富士見中学校が幼少期、富士見地区で過ごしたオリンピックメダリスト猪谷千春さんを招いて行ったもので、生徒や地域住民、約６００人が参加しました。 現在９４歳の猪谷千春さんは、１９５６年にイタ