群馬県伊勢崎市内の２つの高齢者施設で、利用者と職員４１人が下痢や嘔吐の症状を訴えました。県は、昼食で出された刺身が原因の食中毒とみて、刺身を処理した市内の魚介類加工施設を３月２日から３日間の営業停止処分としました。 ３日間の営業停止となったのは、伊勢崎市宮前町で魚介類の加工・販売などを行っている「松坂食品」です。 県によりますと、先月２４日から２６日にかけて伊勢崎市内の２つの高齢者施設で、利用者と