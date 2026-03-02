群馬県前橋市の新年度一般会計当初予算案は総額１６１８億円あまりで、過去最大の規模となりました。 前橋市の新年度一般会計当初予算案は前の年度より２．５％増の１６１８億４１００万円。３年連続の増加で過去最大規模となりました。 予算案は、高齢者向けやこども子育て支援などの社会保障関係に重点を置きました。小川市長は「市民の暮らし最優先」の市政を実現するための予算、支えあう「好循環の前橋」をデザインする予算