福島県の復興ボランティア団体代表の男が、２０２４年に群馬県太田市内のホテルで知人女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の罪に問われた裁判で、前橋地裁は３月２日に男に無罪判決を言い渡しました。 東日本大震災後に福島県南相馬市で復興活動をしていたボランティア団体の代表上野敬幸被告（５３）は、２０２４年７月、太田市内のホテルでボランティア活動に参加していた２０代の知人女性に性的暴行を加えたとして不同意