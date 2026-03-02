群馬県警初の公式防犯アプリ「ぐんまポリス」の運用が３月２日から始まりました。 群馬県警が３月２日から運用を開始した初めての公式防犯アプリ「ぐんまポリス」。幅広い世代に普及が進んでいるスマートフォンやタブレットにアプリを導入することで、警察や防犯について身近に感じてもらうことが目的です。 アプリ「ぐんまポリス」は最大で３つのエリアまで登録することができ、「上州くん安心・安全メール」では扱