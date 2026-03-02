◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラD）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は2日、強化試合・オリックス戦（京セラドーム）を行った。吉田正尚外野手（32＝レッドソックス）は「5番・左翼」で先発出場。5回の第2打席に九里亜蓮投手（34）から右翼席上段へ「MLB侍」1号ソロを放った。大谷が、村上が、鈴木が…4回までまさかの無安打。オリック