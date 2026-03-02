アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬が続き、タンカーが行き来するホルムズ海峡が事実上の封鎖となっています。イラン情勢を受け、日本でも、中東経由の航空機に影響が出ています。■中東経由で旅行する観光客に影響成田空港で出会った、2人組の大学生。大学生「（Q．旅行ですか？）旅行です。ドーハ経由でイタリア」今はまさに、卒業旅行シーズン。イタリア旅行は半年前から計画していて、カタールのドーハで乗り継ぎ、