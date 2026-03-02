歌手の堀ちえみ（59）が、イメチェンしたことを明かし、反響が寄せられている。【映像】堀ちえみのイメチェンショットや“施術後の姿”これまでもSNSで、自身のメンテナンスについて発信してきた堀。マッサージを受け全身スッキリした際の自撮りショットや、「今回はタレ目の施術」と題したブログではまつ毛パーマをかけた姿も公開してきた。イメチェンショットに反響2026年3月1日には、Instagramを更新し、「