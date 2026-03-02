【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優とアイドルのハイブリットユニット“i☆Ris“のメンバーであり、アーティストとしても活動するHimika Akaneya（茜屋日海夏）が、絶賛放送中のTVアニメ『MFゴースト 3rd Season』のEDテーマ「予感の途中 Prod.☆Taku Takahashi(m-flo)」のMusic Videoを3月11日のシングル発売に先駆けてi☆Ris公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開。あわせて本楽曲のフル尺音源も初解禁となった。ソロ