きのう1日開催された鹿児島マラソン。全国各地から集まった1万3000人を超えるランナーが鹿児島を駆け抜けました。 今年はフルマラソンに1万281人、ファンランに3319人が出走し、沿道では多くの人が声援を送りました。 「頑張れと声をかけた」 桜島を臨む海沿いや仙巌園前などを巡ります。 ランナーは鹿児島を堪能しながら、ゴールを目指しました。 フルマラソン男子の部、先頭は出水中央高校出身で順天堂大