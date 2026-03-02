俳優の池田エライザさん（29）が2026年2月24日、自身のインスタグラムを更新。気品あふれる着物ショットを披露した。イベントのオフショット池田さんは、イベントでのオフショットとして、黒い着物と金の帯を合わせた着物姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、金色の帯を締め、黒い着物を着用。カーテンをバックに、頬に手をそえて艶やかな表情をみせていた。2枚目では、足元にゴールドの靴を合わせた全身ショットを