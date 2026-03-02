大学では就職活動が本格的にスタートです。 鹿児島市で来年春に卒業する学生を対象にした合同企業説明会が開かれました。 鹿児島国際大学では毎年、企業が採用活動を始める3月1日に合わせて鹿児島県内に本社がある企業などを対象に合同説明会を開いています。 きょう2日は100社ほどが参加し、来年春に卒業する予定の学生およそ250人は担当者から熱心に話を聞いていました。 （大学3年生）「そこで働いている人の話を聞