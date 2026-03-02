メ～テレ（名古屋テレビ） 女性にテキーラ32杯を飲ませて死亡させたとされる男の初公判が名古屋地裁で開かれ、男は起訴内容を否認しました。 わいせつ略取などの罪に問われているのは、名古屋市港区の会社役員・板谷博希被告（44）です。 起訴状などによりますと、板谷被告は2023年5月、中区の飲食店で女性（当時25歳）にテキーラ32杯を飲ませて泥酔させた上、ホテルに連れ込んでわいせつな行為をしよう