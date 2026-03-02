今大会、実はヒヤリとする事態が起きていました。 19キロ地点の国道10号で成人男性ランナーがコース上で倒れました。 コースの各地点にはボランティアの医療従事者60人ほどがモバイルAEDをもって待機していて、男性は心肺停止が疑われる状態だったため、AEDで心肺蘇生したということです。 男性の意識は回復しその後、救急搬送されました。 大会実行委員会によりますと、男性に後遺症はなく快方に向かってい