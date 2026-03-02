メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアを舞台にした特殊詐欺事件は、これまでに摘発された拠点以外にも、別の拠点があるとみられます。 詐欺の疑いで愛知県刈谷市の会社役員・木村昇汰容疑者（31）と名古屋市東区の会社役員・鶴谷隆穂容疑者（31）ら男3人が逮捕されました。 警察によりますと、3人は去年9月、カンボジアから愛媛県の女性（49）に、SNSを利用して「マネーロンダリングに関与した疑いがある」な