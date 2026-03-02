秋田朝日放送 秋田県美郷町特産のラベンダーを活用した調味料が開発されました。販売を前に美郷町で２月２７日調味料を使った料理を紹介する試食会が開かれました。 開発された「美郷ラベンダーアロマビネガー」は、５日からアックスフーズマート六郷店と横手駅前店、道の駅美郷で販売されます。 ※動画ニュース配信をご覧ください。