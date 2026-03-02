秋田朝日放送 秋田市の企業が県や早稲田大学と共に開発した水力発電用の水車が、２０２５年度の新エネ大賞に選ばれました。 新エネ大賞は、再生可能エネルギーなどの導入の促進を図ることを目的としています。２０２５年度全国から応募があった４８件のうち、特に優れた取り組みに贈られる経済産業大臣賞に、秋田市の東北小水力発電と早稲田大学、そして秋田県の３者が連携して開発した新型水車が選ばれました。 世