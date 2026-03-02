フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（ロシア）。変ぼうにフォロワーが驚がくだ。２３歳となり、激変した姿が「誰？」「わからない」とたびたび話題を呼んでいるザギトワ。日本時間２日までに自身のインスタグラムを更新した。雪の結晶から桜に変わる絵文字を添え、ミニで細い脚を見せた姿をアップ。ストーリーズでは悪役レスラーのようなメイクのビジュアルも見せ、コメント欄には「ど